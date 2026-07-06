Azad edilmiş ərazilərdə daha 44 mina aşkarlandı

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftı (29.06.2026-05.07.2026) icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb.

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-a verilən məlumata görə, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə ötən həftə 23 piyada əleyhinə mina, 21 tank əleyhinə mina, 259 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.

Bildirilib ki, 2 333, 3 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.