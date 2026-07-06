Uşaqlar arasında diş xəstəliklərinn yayılmasının səbəbi BƏLLİ OLDU - VİDEO
Son vaxtlar uşaqlar arasında diş xəstəlikləri, xüsusilə kariyes halları nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Valideynlər bu vəziyyəti əsasən uşaqların şirniyyat, şokolad və digər şəkərli qidalardan həddindən artıq istifadə etməsi ilə əlaqələndirirlər.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər diş çürüklərinin daha çox 2-5 yaşlı uşaqlarda müşahidə olunduğunu bildirir.
Düzgün ağız gigiyenasına əməl edilməməsi və zərərli qidalanma xəstəliyin əsas səbəbləri sırasındadır. Həkimlər ilk əlamətlər yaranan kimi stomatoloqa müraciət etməyi tövsiyə edirlər.
Stomatoloji xidmətlərin qiymətləri göstərilən xidmətin növündən və klinikadan asılı olaraq dəyişir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, vahid qiymət mexanizminin olmaması səbəbindən xidmət haqları arasında ciddi fərqlər müşahidə olunur.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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