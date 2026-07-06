https://news.day.az/azerinews/1846362.html Ərdoğan NATO-nun Baş katibi ilə görüşüb - FOTO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüş Prezident iqamətgahında baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib.
Ərdoğan NATO-nun Baş katibi ilə görüşüb - FOTO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş Prezident iqamətgahında baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib.
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