Ərdoğan NATO-nun Baş katibi ilə görüşüb

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə görüşüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş Prezident iqamətgahında baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib.