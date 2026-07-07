https://news.day.az/azerinews/1846399.html Pulunu dəyişdirmək istəyənlərin diqqətinə Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,03 % artaraq 1,9442 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1954 manat təşkil edib.
Pulunu dəyişdirmək istəyənlərin diqqətinə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,03 % artaraq 1,9442 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1954 manat təşkil edib.
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