Pulunu dəyişdirmək istəyənlərin diqqətinə

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,03 % artaraq 1,9442 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1954 manat təşkil edib.