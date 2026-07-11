https://news.day.az/azerinews/1847263.html ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar elan etdi ABŞ Maliyyə Nazirliyi Hörmüz boğazında artan gərginlik fonunda İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Day.Az xəbər verir ki, sanksiyalar iranlı maliyyəçi Əli Ənsari və bir neçə valyutadəyişmə məntəqəsini əhatə edir.
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar elan etdi
ABŞ Maliyyə Nazirliyi Hörmüz boğazında artan gərginlik fonunda İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib.
Day.Az xəbər verir ki, sanksiyalar iranlı maliyyəçi Əli Ənsari və bir neçə valyutadəyişmə məntəqəsini əhatə edir.
Vaşinqton Ənsarini dövlət vəsaitlərini mənimsəyərək həmin pullardan İran rəhbərliyinin maraqları naminə xaricdə istifadə etməkdə ittiham edir.
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