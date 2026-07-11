Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşü ilə bağlı paylaşım edilib

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşü ilə bağlı paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

"Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində sakinlərimiz ilə".