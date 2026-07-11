https://news.day.az/azerinews/1847354.html Mingəçevirdə Tərtər sakini su anbarında boğulub Mingəçevir su anbarında bir nəfərin boğulması ilə nəticələnən hadisə baş verib. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə su anbarı hövzəsində yerləşən çimərlik ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Tərtər rayon sakini, 24 yaşlı Rəşad Çərkəzli su anbarında çimərkən boğulub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Mingəçevirdə Tərtər sakini su anbarında boğulub
Mingəçevir su anbarında bir nəfərin boğulması ilə nəticələnən hadisə baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə su anbarı hövzəsində yerləşən çimərlik ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, Tərtər rayon sakini, 24 yaşlı Rəşad Çərkəzli su anbarında çimərkən boğulub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
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