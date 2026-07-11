https://news.day.az/azerinews/1847357.html Qəbələdə iki maşın yandı Qəbələdə baş verən yanğında iki avtomobil yanıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Qəbələ rayonuun Xırxatala kəndində baş verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.
Qəbələdə iki maşın yandı
Qəbələdə baş verən yanğında iki avtomobil yanıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Qəbələ rayonuun Xırxatala kəndində baş verib.
Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.
Yanğın zamanı 1966-cı il təvəllüdlü Alıbəyov Əfqan Mustafa oğluna məxsus sahəsi 175 k/m olan talvarın 8 k/m sahədə divar hissəsi, "FORD Transit" markalı yük avtomobili və "Volkswagen Passat" markalı minik avtomobili tanamilə yanıb.
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