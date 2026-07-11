Qəbələdə iki maşın yandı

Qəbələdə baş verən yanğında iki avtomobil yanıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Qəbələ rayonuun Xırxatala kəndində baş verib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.

Yanğın zamanı 1966-cı il təvəllüdlü Alıbəyov Əfqan Mustafa oğluna məxsus sahəsi 175 k/m olan talvarın 8 k/m sahədə divar hissəsi, "FORD Transit" markalı yük avtomobili və "Volkswagen Passat" markalı  minik avtomobili tanamilə yanıb.