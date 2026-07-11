https://news.day.az/azerinews/1847358.html Bakıda sağlamlıq mərkəzinin rəhbərini öldürüb gölün kənarına atdılar İyulun 9-da Nərimanov rayonu A.Gəraybəyli küçəsində yerləşən "SUDU" sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri, paytaxt sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Babək Rəhimli baş nahiyəsinə küt alətlə vurularaq öldürülüb. Day.Az xəbər verir ki, orada işləyən Bakı şəhər sakini, 1988-ci il təvəlüldlü Natiq Fətiyev qətldə şübhəli bilinir.
Bakıda sağlamlıq mərkəzinin rəhbərini öldürüb gölün kənarına atdılar
İyulun 9-da Nərimanov rayonu A.Gəraybəyli küçəsində yerləşən "SUDU" sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri, paytaxt sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Babək Rəhimli baş nahiyəsinə küt alətlə vurularaq öldürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, orada işləyən Bakı şəhər sakini, 1988-ci il təvəlüldlü Natiq Fətiyev qətldə şübhəli bilinir.
Onun münaqişə zəminində B.Rəhimlini öldürüb, daha sonra meyiti Salyan rayonu Kürsəngi kəndinin ərazisində yerləşən gölün kənarına atdığı bildirilir.
N.Fətəliyev polis əməkdaşları tərəfindən tutulub.
Araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре