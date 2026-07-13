https://news.day.az/azerinews/1847571.html Prezident İlham Əliyev: Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan Prezidenti olmuşdur Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrinin təməlində bizim dostluq, qardaşlıq münasibətləri dayanır və hörmətli Prezident Şavkat Mirziyoyevlə bizim şəxsi dostluğumuz bu münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırıbdır. Onu bildirməliyəm ki, Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan Prezidenti olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev: Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan Prezidenti olmuşdur
Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrinin təməlində bizim dostluq, qardaşlıq münasibətləri dayanır və hörmətli Prezident Şavkat Mirziyoyevlə bizim şəxsi dostluğumuz bu münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırıbdır. Onu bildirməliyəm ki, Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan Prezidenti olmuşdur.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü zamanı bildirib.
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