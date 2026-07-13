https://news.day.az/azerinews/1847654.html Səfər ayı bu tarixdə başlayacaq Məhərrəm ayı sabah, iyulun 14-də başa çatacaq. Ardınca isə hicri-qəməri təqvimin Səfər ayı başlayacaq. Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) məsul əməkdaşı Samid Quliyev bildirib ki, Səfər ayı iyulun 15-də başlayacaq və avqustun 13-dək davam edəcək.
Səfər ayı bu tarixdə başlayacaq
Məhərrəm ayı sabah, iyulun 14-də başa çatacaq. Ardınca isə hicri-qəməri təqvimin Səfər ayı başlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) məsul əməkdaşı Samid Quliyev bildirib ki, Səfər ayı iyulun 15-də başlayacaq və avqustun 13-dək davam edəcək.
Onun sözlərinə görə, Həzrət İmam Hüseynin (ə) və Kərbəla şəhidlərinin şəhadətinin 40-cı günü olan Ərbəin bu il avqustun 4-də qeyd ediləcək.
Qeyd edək ki, bu il Məhərrəm ayı miladi təqvimlə iyunun 16-da başlayıb. Aşura günü isə iyunun 25-də qeyd olunub.
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