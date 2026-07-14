Şuşada Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.