https://news.day.az/azerinews/1847827.html Şuşada Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.
Şuşada Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.
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