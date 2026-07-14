https://news.day.az/azerinews/1847901.html 75 yaşlı qadın sirkədən zəhərlənib öldü Şabranda 75 yaşlı qadın sirkə turşusundan zəhərlənib. Day.Az xəbər verir ki, Çaraq kənd sakini Sədircahan Quliyeva bir neçə gün əvvəl sirkə turşusundan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Müalicəyə baxmayaraq, yaşlı qadın dünən vəfat edib.
75 yaşlı qadın sirkədən zəhərlənib öldü
Şabranda 75 yaşlı qadın sirkə turşusundan zəhərlənib.
Day.Az xəbər verir ki, Çaraq kənd sakini Sədircahan Quliyeva bir neçə gün əvvəl sirkə turşusundan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Müalicəyə baxmayaraq, yaşlı qadın dünən vəfat edib.
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