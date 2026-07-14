75 yaşlı qadın sirkədən zəhərlənib öldü

Şabranda 75 yaşlı qadın sirkə turşusundan zəhərlənib.

Day.Az xəbər verir ki, Çaraq kənd sakini Sədircahan Quliyeva bir neçə gün əvvəl sirkə turşusundan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Müalicəyə baxmayaraq, yaşlı qadın dünən vəfat edib.