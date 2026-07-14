https://news.day.az/azerinews/1847968.html Moldova Rusiyaya nota verib Moldovanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın bu ölkədəki səfiri Oleq Ozerovu nazirliyə çağırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Pro TV" telekanalı məlumat yayıb. Nazirlikdə Rusiyalı diplomata etiraz notası təqdim olunub
Moldova Rusiyaya nota verib
Moldovanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın bu ölkədəki səfiri Oleq Ozerovu nazirliyə çağırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Pro TV" telekanalı məlumat yayıb.
Nazirlikdə Rusiyalı diplomata etiraz notası təqdim olunub
"Ölkənin milli suverenliyinin kobud şəkildə pozulması və vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün yaranmış risklərlə əlaqədar Moldova tərəfi səfirə etiraz notası təqdim edib", - deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Məlumatda qeyd olunur ki, rusiyalı diplomat Kauseni rayonunun ərazisinə pilotsuz uçuş aparatının (PUA) düşməsi hadisəsi ilə əlaqədar çağırılıb. Rəsmi Kişinyov həmin dronun Rusiyaya məxsus olduğunu ehtimal edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре