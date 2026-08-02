Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO
Bakıda yerləşən Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, "Şöhrət", "Şərəf", "İstiqlal" və "Heydər Əliyev" ordenləri ilə təltif olunmuş, Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir.
Trend-in tədbirdə iştirak edən müxbirinin verdiyi məlumata görə, böyük sənətkarı son mənzilə yola salmaq üçün dövlət və ictimai xadimlər, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, yazıçılar, şairlər, dostları, həmkarları, tələbələri və onun yaradıcılığının çoxsaylı pərəstişkarları toplaşıblar. Şairin tabutu önünə əklillər və tər çiçəklər düzülüb, zalda isə Azərbaycanın mənəvi həyatının onilliklər boyu ayrılmaz hissəsi olmuş bir sənətkara dərin hüzn və işıqlı minnətdarlıq hissi hökm sürür. Mərasim zamanı onun həyat yolu, zəngin yaradıcılıq irsi, Vətənə və ana dilinə sonsuz sevgisi haqqında səmimi fikirlər səsləndirilir. Çıxış edənlər Nəriman Həsənzadəni təkcə böyük şair kimi deyil, həm də müdrik müəllim, yüksək mədəniyyətə, ləyaqətə və böyük mənəvi zənginliyə malik insan kimi xatırlayırlar.
Nəriman Həsənzadənin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti üçün əvəzolunmaz itki olub. Lakin insan sevgisi, Vətənə və ana dilinə məhəbbətlə yoğrulmuş poetik sözü onun kitablarında, səhnə əsərlərində və bir neçə nəslin yaddaşında yaşamaqda davam edəcək. O, milli ədəbiyyatın rəmzlərindən biri kimi daim xatırlanacaq.
Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra Xalq şairi I Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 1931-ci il fevralın 18-də Qazax rayonunun Poylu kəndində anadan olub. O, 1949-1953-cü illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb, daha sonra Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu və həmin institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Ali Ədəbiyyat Kurslarını bitirib. Sonralar 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələrinə həsr olunmuş namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
Nəriman Həsənzadə uzun illər ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində çalışıb, "Azərbaycan gəncləri" qəzetində, "Azərbaycan" jurnalında, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində fəaliyyət göstərib. Müxtəlif illərdə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin baş redaktoru, SSRİ Ədəbiyyat Fondunun Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, mətbuat və informasiya nazirinin birinci müavini, Ədəbiyyat Fondunun İdarə Heyətinin sədri, həmçinin Milli Aviasiya Akademiyasının humanitar fənlər kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb.
Gənc yaşlarından ədəbi fəaliyyətə başlayan Nəriman Həsənzadə müasir Azərbaycan poeziyasının ən tanınmış nümayəndələrindən birinə çevrilib. Ona geniş şöhrət qazandıran əsərləri arasında "Ürəyim şeir istəyir", "Unudulmayan günlər", "Sən məni yenə xatırlayacaqsan", "Nəriman", "Niyə demədiniz", "Zümrüd quşu", "Nabat xalanın çörəyi", "Mənim gecəm, mənim gündüzüm", "Sən bağışladın" və digər kitablar yer alır.
Onun yaradıcılığında tarix, ictimai-siyasi hadisələr, xalqın taleyi, milli kimlik, mənəvi dəyərlər və Vətən sevgisinə həsr olunmuş əsərlər xüsusi yer tutur. "Həyatdan bir az da vaxt istəyirəm", "Nigaran qalma", "Kimin sualı var?", "Seçilmiş əsərlər", "Ailəmi təbiət dağıtdı", "Bütün xalqlara", "Taleyin töhfəsi", "Nuru Paşa", "Gəlinən və gedilən dünya" və digər kitabları Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olub. Səmimi vətənpərvərlik, humanizm və yüksək bədii dəyərlərlə seçilən şeirləri, poemaları və dram əsərləri ingilis, fransız, alman, fars, italyan, çex, hindi, ərəb, xorvat, rus və digər dillərə tərcümə olunub.
Nəriman Həsənzadənin əsərləri əsasında "Qoy bütün Şərq bilsin", "Atabəylər", "Pompeyin Qafqaza yürüşü", "Nabat xalanın çörəyi" və digər tamaşalar hazırlanaraq teatr səhnələrində böyük uğurla nümayiş etdirilib.
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