https://news.day.az/azerinews/1851632.html Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO Bakıda yerləşən Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, "Şöhrət", "Şərəf", "İstiqlal" və "Heydər Əliyev" ordenləri ilə təltif olunmuş, Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir.

Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO

Azərbaycanca, 2 августа 2026 11:27 (UTC +04:00) 309
Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir

Bakıda yerləşən Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, "Şöhrət", "Şərəf", "İstiqlal" və "Heydər Əliyev" ordenləri ilə təltif olunmuş, Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir.

Trend-in tədbirdə iştirak edən müxbirinin verdiyi məlumata görə, böyük sənətkarı son mənzilə yola salmaq üçün dövlət və ictimai xadimlər, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, yazıçılar, şairlər, dostları, həmkarları, tələbələri və onun yaradıcılığının çoxsaylı pərəstişkarları toplaşıblar. Şairin tabutu önünə əklillər və tər çiçəklər düzülüb, zalda isə Azərbaycanın mənəvi həyatının onilliklər boyu ayrılmaz hissəsi olmuş bir sənətkara dərin hüzn və işıqlı minnətdarlıq hissi hökm sürür. Mərasim zamanı onun həyat yolu, zəngin yaradıcılıq irsi, Vətənə və ana dilinə sonsuz sevgisi haqqında səmimi fikirlər səsləndirilir. Çıxış edənlər Nəriman Həsənzadəni təkcə böyük şair kimi deyil, həm də müdrik müəllim, yüksək mədəniyyətə, ləyaqətə və böyük mənəvi zənginliyə malik insan kimi xatırlayırlar.

Nəriman Həsənzadənin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti üçün əvəzolunmaz itki olub. Lakin insan sevgisi, Vətənə və ana dilinə məhəbbətlə yoğrulmuş poetik sözü onun kitablarında, səhnə əsərlərində və bir neçə nəslin yaddaşında yaşamaqda davam edəcək. O, milli ədəbiyyatın rəmzlərindən biri kimi daim xatırlanacaq.

Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra Xalq şairi I Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.

Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 1931-ci il fevralın 18-də Qazax rayonunun Poylu kəndində anadan olub. O, 1949-1953-cü illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb, daha sonra Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu və həmin institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Ali Ədəbiyyat Kurslarını bitirib. Sonralar 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələrinə həsr olunmuş namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

 

Nəriman Həsənzadə uzun illər ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində çalışıb, "Azərbaycan gəncləri" qəzetində, "Azərbaycan" jurnalında, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində fəaliyyət göstərib. Müxtəlif illərdə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin baş redaktoru, SSRİ Ədəbiyyat Fondunun Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, mətbuat və informasiya nazirinin birinci müavini, Ədəbiyyat Fondunun İdarə Heyətinin sədri, həmçinin Milli Aviasiya Akademiyasının humanitar fənlər kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb.

Gənc yaşlarından ədəbi fəaliyyətə başlayan Nəriman Həsənzadə müasir Azərbaycan poeziyasının ən tanınmış nümayəndələrindən birinə çevrilib. Ona geniş şöhrət qazandıran əsərləri arasında "Ürəyim şeir istəyir", "Unudulmayan günlər", "Sən məni yenə xatırlayacaqsan", "Nəriman", "Niyə demədiniz", "Zümrüd quşu", "Nabat xalanın çörəyi", "Mənim gecəm, mənim gündüzüm", "Sən bağışladın" və digər kitablar yer alır.

Onun yaradıcılığında tarix, ictimai-siyasi hadisələr, xalqın taleyi, milli kimlik, mənəvi dəyərlər və Vətən sevgisinə həsr olunmuş əsərlər xüsusi yer tutur. "Həyatdan bir az da vaxt istəyirəm", "Nigaran qalma", "Kimin sualı var?", "Seçilmiş əsərlər", "Ailəmi təbiət dağıtdı", "Bütün xalqlara", "Taleyin töhfəsi", "Nuru Paşa", "Gəlinən və gedilən dünya" və digər kitabları Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olub. Səmimi vətənpərvərlik, humanizm və yüksək bədii dəyərlərlə seçilən şeirləri, poemaları və dram əsərləri ingilis, fransız, alman, fars, italyan, çex, hindi, ərəb, xorvat, rus və digər dillərə tərcümə olunub.

Nəriman Həsənzadənin əsərləri əsasında "Qoy bütün Şərq bilsin", "Atabəylər", "Pompeyin Qafqaza yürüşü", "Nabat xalanın çörəyi" və digər tamaşalar hazırlanaraq teatr səhnələrində böyük uğurla nümayiş etdirilib.

  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
  • Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida mərasimi keçirilir
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам 12:26 (UTC+04), Общество 0
Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА 12:19 (UTC+04), Спорт 208
В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО 12:12 (UTC+04), Политика 489
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО 12:10 (UTC+04), Общество 240
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона - ФОТО 12:03 (UTC+04), Официальная хроника 907
В Лиме здание мэрии подсветили цветами флага Азербайджана в честь Дня Победы - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 494
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 11:57 (UTC+04), В мире 297
Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 11:54 (UTC+04), Общество 315
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:52 (UTC+04), Туризм
При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 11:40 (UTC+04), Экономика 392
Стало известно, сколько нефти и газа добыли на «Чираге» за годы эксплуатации 11:31 (UTC+04), Экономика 386
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 4 302
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot 11:16 (UTC+04), В мире 421
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО 11:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 217
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 10:57 (UTC+04), Общество 426
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 10:50 (UTC+04), Автоновости 404
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 10:38 (UTC+04), Общество 435
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 10:35 (UTC+04), Спорт 415
Поножовщина в Газахском районе 10:23 (UTC+04), Общество 465
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 484
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 10:12 (UTC+04), Политика 495
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 527
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 10:03 (UTC+04), В мире 526
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 517
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Общество 560
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 759
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 09:42 (UTC+04), Общество 420
Смартфоны Samsung лишили важной детали 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 469
General Motors объявил отзыв машин 09:29 (UTC+04), Автоновости 468
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 09:14 (UTC+04), В мире 688
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 09:10 (UTC+04), Культура 498
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 09:00 (UTC+04), Спорт 492
Трамп объявил о кадровых перестановках 08:47 (UTC+04), В мире 636
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 08:39 (UTC+04), В мире 678
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 08:30 (UTC+04), Политика 4 251
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 08:12 (UTC+04), В мире 703
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 08:00 (UTC+04), Политика 5 424
Трамп сделал громкое заявление об Иране 07:46 (UTC+04), В мире 775
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 07:19 (UTC+04), В мире 756
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 07:07 (UTC+04), Политика 4 929
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 684
США ввели санкции против восьми канадских организаций 04:58 (UTC+04), В мире 834
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 03:45 (UTC+04), Это интересно 613
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 02:14 (UTC+04), Медицина 729
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 01:17 (UTC+04), В мире 1 012
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 00:45 (UTC+04), Экономика 1 036
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 00:21 (UTC+04), В мире 1 123
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 157
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 1 089
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 070
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 7 245
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 716
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 149
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 118
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 775
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 688
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 691
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 527
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 685
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 094
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 2 728
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 4 790
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 1 293
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 1 438
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 778
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 788
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 16 725
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 1 282
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 1 313
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 403
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 789
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 733
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 814
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 12 397
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 941
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 1 302
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 1 262
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 1 216
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 370
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 1 259
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 225
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 706
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 1 278
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 1 266
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 6 ноября 17:42 (UTC+04), Политика 1 310
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 6 ноября 17:37 (UTC+04), Общество 733
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 355
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 285
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 062
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 747
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 308
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 6 ноября 17:03 (UTC+04), Общество 734
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 416
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 310
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 1 429
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 788
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 732
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 729
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 723
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 5 967
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 7 410
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 320
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 290
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 6 ноября 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 753
Частичный блэкаут в европейском городе 6 ноября 16:09 (UTC+04), В мире 1 288
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 317
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 316
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 686
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 306
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 730
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 858
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 6 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 361
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 364
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 6 ноября 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 352
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 761
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 316
Хорошая новость в связи с пенсиями 6 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 1 627
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 6 ноября 15:10 (UTC+04), Экономика 1 391
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 6 ноября 15:05 (UTC+04), Экономика 1 864
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 6 ноября 14:59 (UTC+04), Культура 745
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 6 ноября 14:56 (UTC+04), Спорт 693
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 6 ноября 14:53 (UTC+04), Политика 1 334
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 6 ноября 14:49 (UTC+04), Экономика 1 358
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 6 ноября 14:40 (UTC+04), В мире 5 527
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 10 670
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 6 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 352
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 9 466
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 6 ноября 14:16 (UTC+04), В мире 4 821
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 6 ноября 14:09 (UTC+04), Спорт 729
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 6 ноября 14:05 (UTC+04), Общество 823
Палестина поблагодарила Азербайджан 6 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 1 478
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 6 ноября 13:58 (UTC+04), Общество 753
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 6 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 1 215
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 6 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 4 810
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 6 ноября 13:43 (UTC+04), Общество 678
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 725
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 829
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 730
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 803
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 704
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 452
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 340
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 697
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 483
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 708
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 826
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 529
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 418
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 769
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 418
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 463
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 426
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 163
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 755
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 574
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 771
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 145
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 862
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 457
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 866
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 805
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 506
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 754
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 851
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 899
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 540
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 502
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 6 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 847
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 493
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 6 ноября 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 1 475
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 6 ноября 10:56 (UTC+04), Политика 1 464
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 450
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 785
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 464
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 489
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 878
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 6 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 791
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 6 ноября 10:20 (UTC+04), Политика 1 504
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 2 229
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 565
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 6 ноября 10:09 (UTC+04), Спорт 742
Азербайджанская нефть подорожала 6 ноября 10:05 (UTC+04), Экономика 1 548
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 585
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 6 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 5 142
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 6 ноября 09:40 (UTC+04), Общество 835
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 6 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 798
Золото и серебро подешевели 6 ноября 09:31 (UTC+04), Экономика 1 577
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 6 ноября 09:27 (UTC+04), Это интересно 769
Биткоин упал в цене 6 ноября 09:22 (UTC+04), Экономика 1 573
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 6 ноября 09:16 (UTC+04), Спорт 786
Официальные курсы валют в Азербайджане 6 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 6 ноября 08:58 (UTC+04), Автоновости 733
В Турции арестовали бывшего министра 6 ноября 08:50 (UTC+04), В мире 1 571
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 6 ноября 08:43 (UTC+04), Общество 954
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 6 ноября 08:33 (UTC+04), Общество 711
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 6 ноября 08:22 (UTC+04), В мире 1 606
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 6 ноября 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 486
У берегов Турции произошло землетрясение 6 ноября 08:13 (UTC+04), В мире 1 525
Еще новости