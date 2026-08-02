Xalq şairi Nəriman Həsənzadə I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - FOTO
Azərbaycanın Xalq şairi, görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi, "Şöhrət", "Şərəf", "İstiqlal" və "Heydər Əliyev" ordenləri ilə təltif olunmuş Nəriman Həsənzadə I Fəxri xiyabanda dəfn olunub.
Trend-in hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən birini son mənzilə yola salmaq üçün dövlət və ictimai xadimlər, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, yazıçılar, şairlər, alimlər, dostları, həmkarları, tələbələri və onun yaradıcılığının çoxsaylı pərəstişkarları toplaşıblar.
Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə Azərbaycan adı milli mədəniyyət tarixində qızıl hərflərlə yazılmış görkəmli şairini, mütəfəkkirini və ziyalısını itirib. Onun dərin humanizm, Vətənə, ana dilinə və insana sevgi ilə yoğrulmuş əsərləri onilliklər boyu oxucu nəsillərini tərbiyə edib, onları mənəvi və əxlaqi dəyərlərin qorunmasına ruhlandırıb.
Xalq şairinin xatirəsi onun ölməz əsərlərində, teatr tamaşalarında, elmi tədqiqatlarda və yaradıcılığının milyonlarla pərəstişkarının qəlbində yaşayacaq. Onun ədəbi irsi Azərbaycan mədəniyyətinin xəzinəsinin ayrılmaz hissəsi olaraq qalacaq və gələcək nəsillərə xidmət edəcək.
Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 1931-ci il fevralın 18-də Qazax rayonunun Poylu kəndində anadan olub. O, 1949-1953-cü illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb, daha sonra Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu və həmin institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Ali Ədəbiyyat Kurslarını bitirib. Sonralar 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələrinə həsr olunmuş namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
Nəriman Həsənzadə uzun illər ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində çalışıb, "Azərbaycan gəncləri" qəzetində, "Azərbaycan" jurnalında, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində fəaliyyət göstərib. Müxtəlif illərdə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin baş redaktoru, SSRİ Ədəbiyyat Fondunun Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, mətbuat və informasiya nazirinin birinci müavini, Ədəbiyyat Fondunun İdarə Heyətinin sədri, həmçinin Milli Aviasiya Akademiyasının humanitar fənlər kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb.
Gənc yaşlarından ədəbi fəaliyyətə başlayan Nəriman Həsənzadə müasir Azərbaycan poeziyasının ən tanınmış nümayəndələrindən birinə çevrilib. Ona geniş şöhrət qazandıran əsərləri arasında "Ürəyim şeir istəyir", "Unudulmayan günlər", "Sən məni yenə xatırlayacaqsan", "Nəriman", "Niyə demədiniz", "Zümrüd quşu", "Nabat xalanın çörəyi", "Mənim gecəm, mənim gündüzüm", "Sən bağışladın" və digər kitablar yer alır.
Onun yaradıcılığında tarix, ictimai-siyasi hadisələr, xalqın taleyi, milli kimlik, mənəvi dəyərlər və Vətən sevgisinə həsr olunmuş əsərlər xüsusi yer tutur. "Həyatdan bir az da vaxt istəyirəm", "Nigaran qalma", "Kimin sualı var?", "Seçilmiş əsərlər", "Ailəmi təbiət dağıtdı", "Bütün xalqlara", "Taleyin töhfəsi", "Nuru Paşa", "Gəlinən və gedilən dünya" və digər kitabları Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olub. Səmimi vətənpərvərlik, humanizm və yüksək bədii dəyərlərlə seçilən şeirləri, poemaları və dram əsərləri ingilis, fransız, alman, fars, italyan, çex, hindi, ərəb, xorvat, rus və digər dillərə tərcümə olunub.
Nəriman Həsənzadənin əsərləri əsasında "Qoy bütün Şərq bilsin", "Atabəylər", "Pompeyin Qafqaza yürüşü", "Nabat xalanın çörəyi" və digər tamaşalar hazırlanaraq teatr səhnələrində böyük uğurla nümayiş etdirilib.
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