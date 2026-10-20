Üzüm saplağının faydası: Tərkibində qiymətli maddələr aşkarlanıb
Elmi araşdırmalar üzüm saplaqlarının resveratrol, katexinlər və digər polifenollarla zəngin olduğunu göstərib. 2021-ci ildə dərc olunan tədqiqatda altı qırmızı üzüm növü araşdırılıb və Syrah sortunun quru saplağında hər kiloqram üçün 61,56 milliqram trans-resveratrol müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, resveratrol antioksidant xüsusiyyətləri ilə tanınan təbii birləşmədir. Bu maddə qida əlavələri və kosmetika sənayesində istifadə olunur. Lakin onun üzüm saplağından əldə edilməsinin insan sağlamlığına konkret faydaları barədə əlavə araşdırmalara ehtiyac var.
Mütəxəssislər üzüm saplaqlarının emal edilərək faydalı maddələrin alınmasında xammal kimi istifadə edilə biləcəyini bildirirlər. Bu yanaşma kənd təsərrüfatı tullantılarının azalmasına və fermerlər üçün əlavə gəlir mənbəyinin yaranmasına kömək edə bilər.
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