https://news.day.az/azerinews/1868225.html Bakıda küləyin sürəti 27 m/s-yə çatır Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında hazırda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, oktyabrın 19-u saat 13:00-a olan məlumata əsasən, şimal-qərb küləyinin maksimal sürəti 18-20 m/s, bəzi yerlərdə arabir 25-27 m/s-yə çatır.
Bakıda küləyin sürəti 27 m/s-yə çatır
Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında hazırda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, oktyabrın 19-u saat 13:00-a olan məlumata əsasən, şimal-qərb küləyinin maksimal sürəti 18-20 m/s, bəzi yerlərdə arabir 25-27 m/s-yə çatır.
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