Zəngilan şəhərində ilk dəfə Plov Festivalı keçirilib - FOTO
Oktyabrın 20-də Zəngilan Şəhəri Günü münasibətilə rayonda təntənəli bayram ovqatı hökm sürüb. Şəhər Günü çərçivəsində Zəngilanda ilk dəfə zəngin milli mətbəximizin şah əsərinə həsr olunmuş Plov festivalı təşkil edilib.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, festival milli-mədəni irsimizin, zəngin kulinariya ənənələrimizin və qədim el sənətlərimizin nümayiş olunduğu genişmiqyaslı mədəniyyət bayramına çevrilib. Tədbir boyu plov növlərinin təqdimatı keçirilib, peşəkar aşpazlar tərəfindən bişirilən fərqli və ləziz təamlar qonaqlara təqdim olunub.
Tədbir çərçivəsində milli sənətkarlıq nümunələrinin sərgiləri, suvenir stendləri qurulub. Qonaqlar və rayon sakinləri toxuculuq, keramika, ebru sənəti və ənənəvi xalçaçılıq üzrə təşkil edilən ustad dərslərində iştirak edərək, milli tətbiqi sənətimizin incəlikləri ilə yaxından tanış olublar.
Festivala qatılan tanınmış blogerlər, ictimaiyyət nümayəndələri, rayon sakinləri və çoxsaylı qonaqlar həm təamların dadına baxıb, həm də doğma yurduna qovuşan Zəngilanın dirçəliş ab-havasını, bayram sevinclərini bölüşüblər. Rəngarəng musiqi nömrələri və mədəni proqramla davam edən festival iştirakçılarda xoş və unudulmaz təəssürat yaradıb.
Qeyd edək ki, bayram tədbirləri Mədəniyyət Nazirliyinin və Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin birgə təşkilatçılığı, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi, Qarabağ Dirçəliş Fondunun maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə keçirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре