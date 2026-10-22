Belarus müharibəyə hazırlaşır
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousovla görüşündə ölkənin müharibəyə hazırlaşdığını bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Pul Pervoqo" Telegram kanalı məlumat yayıb.
"Biz müharibəyə hazırlaşırıq, lakin ondan hər vəchlə yayınmağa çalışırıq. Nə bizə, nə də sizə müharibə lazımdır. Ancaq müharibənin baş verməməsi üçün hər zaman hazır olmaq lazımdır", - deyə Lukaşenko bunu Rusiya və Belarusun İttifaq qüvvələrinin Belarusun qərb sərhədləri yaxınlığında yerləşdirilməsini izah edərkən deyib. bildirib.
Bundan əvvəl , oktyabrın 12-də Lukaşenko qonşu ölkələri ona "nişangahdan baxmağa" son qoymağa çağırmışdı. O qeyd etmişdi ki, Minsk Polşa, Litva və Latviya da daxil olmaqla, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq etməlidir.
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