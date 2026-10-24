https://news.day.az/azerinews/1869385.html Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyirlər Oktyabr 24-də Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino mərasimi izləyirlər.

Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyirlər

Azərbaycanca, 24 октября 2026 19:27 (UTC +04:00) 206
Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyirlər

Oktyabrın 24-də Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino tədbirdə iştirak ediblər.

Hazırda isə dövlətimizin başçısı, birinci xanım, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Azərbaycan-Timor-Leste yığmalarının oyununu izləyirlər.

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Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 613
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