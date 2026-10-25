https://news.day.az/azerinews/1869459.html Kəmalə Günəşlinin əsl yaşı təəccübləndirdi - VİDEO Müğənni Kəmalə Günəşli yaşı ilə bağlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Milli.Az-ın məlumatına görə, sənətçi Bakıda anadan olduğunu və 1987-ci ildə dünyaya gəldiyini bildirib. Onun bu sözləri sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub. Bir sıra izləyicilər müğənninin açıqladığı yaşa inanmadıqlarını bildiriblər.
Kəmalə Günəşlinin əsl yaşı təəccübləndirdi - VİDEO
Müğənni Kəmalə Günəşli yaşı ilə bağlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.
Milli.Az-ın məlumatına görə, sənətçi Bakıda anadan olduğunu və 1987-ci ildə dünyaya gəldiyini bildirib. Onun bu sözləri sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub. Bir sıra izləyicilər müğənninin açıqladığı yaşa inanmadıqlarını bildiriblər.
Kəmalə həmçinin uşaqlıqdan müğənniliyə böyük həvəsi olduğunu və məhz bu səbəbdən sənət yolunu seçdiyini deyib.
"Bakıda anadan olmuşam. Təvəllüdüm 1987-ci ildir. Uşaqlıqdan həvəsim müğənniliyə olub, bu sənəti seçmişəm", - deyə ifaçı bildirib.
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