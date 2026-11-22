60 yaşdan sonra gəzməkdən daha faydalı ola biləcək 4 fiziki hərəkət
Yaş artdıqca orqanizmdə əzələ kütləsinin azalması, sümük sıxlığının zəifləməsi və maddələr mübadiləsinin yavaşlaması kimi dəyişikliklər baş verir.
Day.Az xəbər verir ki, məşqçi Alvaro Puçe bildirir ki, düzgün fiziki aktivlik, balanslı qidalanma və keyfiyyətli yuxu bu proseslərin təsirini azaltmağa kömək edə bilər. Onun sözlərinə görə, bəzi qısa məşqlər funksional və metabolik baxımdan adi gəzintiyə alternativ ola bilər.
Məşqçi 60 yaşdan yuxarı şəxslər üçün dörd hərəkət tövsiyə edir: stuldan əllərin köməyi olmadan sürətlə qalxıb-oturmaq, dabanları qaldırmaq, elastik lentlə birəlli dartma hərəkəti və mətbəx masasından dayaq alaraq jim etmək. Təklif olunan təkrar sayı müvafiq olaraq 10, 12, hər qol üçün 10 və 6 dəfədir. Məşqlərin ümumilikdə 3-4 dəqiqə çəkə biləcəyi bildirilir.
Mütəxəssislər yaşlı insanların fiziki aktivlik seçərkən sağlamlıq vəziyyətini və fərdi imkanlarını nəzərə almasının vacibliyini vurğulayırlar. Xüsusilə yeni məşqlərə başlamazdan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək, hərəkətləri təhlükəsiz və uyğun tempdə yerinə yetirmək tövsiyə olunur.
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