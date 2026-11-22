Maqneziumla zəngin 6 içki: Dietoloqların tövsiyələri
Maqnezium orqanizmdə sinir sisteminin, əzələlərin, sümüklərin və enerji mübadiləsinin normal fəaliyyəti üçün vacib mineraldır. Dietoloqlar bildirirlər ki, maqnezium çatışmazlığının qarşısını almaq üçün qidalanma ilə yanaşı, bəzi içkilərdən də faydalanmaq mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin tövsiyə etdiyi maqneziumla zəngin içkilər arasında inək südü, soya südü, albalı şirəsi, kakao, kokos suyu və mineral su yer alır. Məsələn, bir stəkan kokos suyunda təxminən 60 mq, soya südündə 54 mq, albalı şirəsində isə 30 mq maqnezium var. Kakao da bu mineralın yaxşı mənbələrindən hesab olunur.
Dietoloqlar qeyd edirlər ki, maqneziumu əsasən təbii qidalardan almaq daha məqsədəuyğundur. Bununla yanaşı, böyrək xəstəliyi olan şəxslər maqnezium qəbulunda ehtiyatlı olmalıdırlar. Mütəxəssislər balanslı qidalanma ilə orqanizmin gündəlik maqnezium ehtiyacını qarşılamağın mümkün olduğunu bildirirlər.
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