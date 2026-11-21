https://news.day.az/azerinews/1876145.html Cüdoçumuz Davud Namazlı dünya çempionatının bürünc medalını qazandı - VİDEO Azərbaycan millisinin üzvü Davud Namazlı Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən gənclər arasında cüdo üzrə dünya çempionatının bürünc medalını qazanıb. İdman.Biz xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Gürcüstan təmsilçisi Nikoloz Zaalişviliyə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəlib.
Cüdoçumuz Davud Namazlı dünya çempionatının bürünc medalını qazandı - VİDEO
Azərbaycan millisinin üzvü Davud Namazlı Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən gənclər arasında cüdo üzrə dünya çempionatının bürünc medalını qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Gürcüstan təmsilçisi Nikoloz Zaalişviliyə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəlib.
Beləliklə, Azərbaycan millisi dünya çempionatında ikinci medalını əldə edib.
Azərbaycan ilk iki yarış gününü bir bürünc medalla başa vurub. Həmin mükafatı 66 kq çəki dərəcəsində Məhəmməd Musayev qazanıb.
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