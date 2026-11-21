https://news.day.az/azerinews/1876172.html Tahir Abdullayev UFC-də ikinci qələbəsini qazandı! - VİDEO Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Tahir Abdullayev UFC-də növbəti uğuruna imza atıb! Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən UFC turnirində Abdullayev avstraliyalı Ceyk Metyuzu üç raundun yekununda hakimlərin yekdil qərarı ilə məğlub edib.
Tahir Abdullayev UFC-də ikinci qələbəsini qazandı! - VİDEO
Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Tahir Abdullayev UFC-də növbəti uğuruna imza atıb!
Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən UFC turnirində Abdullayev avstraliyalı Ceyk Metyuzu üç raundun yekununda hakimlərin yekdil qərarı ilə məğlub edib.
Xatırladaq ki, Abdullayev UFC-də debütünü 2026-cı ilin iyununda Bakıda keçirilən turnirdə edib və braziliyalı Cefferson Nasimentoya qalib gəlib.
Bakıda təşkil olunan UFC turniri azərbaycanlı döyüşçülərin beynəlxalq arenada tanınması və dünyanın ən nüfuzlu MMA təşkilatında irəliləməsi baxımından mühüm təkan olub.
İki döyüş, iki qələbə!
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