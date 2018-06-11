В эфире российского телеканала представят концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

В эфире телеканала "Россия культура" 12 июня в 22:20 по московскому времени будет представлен концерт народной артистки России Анны Нетребко и народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова в Токио. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт телеканала, передает Day.Az.

Концерт звездной пары, который состоялся в Токийском Suntory Hall - гигантском концертном комплексе, построенном в нетрадиционной форме, напоминающей греческий амфитеатр, где зрители сидят вокруг сцены, окружая музыкантов.

В исполнении Нетребко и Эйвазова звучат сцены и арии из опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Умберто Джордано, а также произведения Имре Кальмана и Эрнесто де Куртиса. Концерт прошел в сопровождении Токийского филармонического оркестра.

Анна Нетребко - драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почетной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

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