В Баку прошел концерт, посвященный памяти Рашида Бейбутова - ФОТО

Одиннадцатилетняя музыкальная школа №2 имени Рашида Бейбутова представила концертную программу, посвященную памяти народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского исполнителя Рашида Бейбутова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа, организованная Главным Управлением культуры города Баку, была представлена на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Вечер начался с выступления хорового коллектива и ансамбля народных инструментов музыкальной школы. Далее в исполнении учащихся прозвучали сочинения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Фридерика Шопена, Джоаккино Россини и других азербайджанских и зарубежных композиторов. В заключение вечера в исполнении квартета народных инструментов прозвучало попурри на народные темы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook