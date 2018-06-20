Народный артист Азербайджана выступил на сцене берлинского театра Штаатсопер

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступили в Берлине. Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

Юсиф Эйвазов дебютировал в "Тоске" Джакомо Пуччини в спектакле Алвиса Херманиса, а Анна Нетребко - в опере "Макбет" Джузеппе Верди в режиссуре Гарри Купфера. Оба спектакля были показаны на сцене берлинского театра Штаатсопер, и вызвали бурные аплодисменты зрителей.

Анна Нетребко - драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

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