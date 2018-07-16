Народный артист Азербайджана выступил на гала-концерте в честь закрытия ЧМ 2018 - ФОТО - ВИДЕО

В честь закрытия чемпионата мира по футболу в Большом театре России состоялся грандиозный гала-концерт с участием мировых звезд оперной сцены, на котором выступил народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

В представлении также приняли участие Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Фабио Сартори, Жак-Грек Белобо и Дмитрий Ульянов. В их исполнении прозвучала популярная оперная музыка. Ведущими вечера были Дмитрий Борисов и Яна Чурикова



В концерте также участвовали артисты балета, солисты оперы, хор и оркестр Большого театра. Музыкальный руководитель гала-вечера и главный дирижер Большого театра - Туган Сохиев. Режиссер концерта Ханс-Йоахим Фрай постарался сделать так, чтобы сквозной темой программы была футбольная. В этом ракурсе, к примеру, был исполнен марш из оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" и танцевальный номер "Футбол" Ансамбля имени Игоря Моисеева.

Представление под названием "Ночь в Большом" завершилось исполнением песни Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского "Подмосковные вечера", который подхватил хор звезд мировой оперы и зрительный зал.

Среди гостей были не только политические деятели, но и известные спортсмены, журналисты и модели: Рональдо, Ксения Собчак, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Алина Кабаева и другие.

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