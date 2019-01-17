Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии традиционного Венского бала

Оперная звезда, народная артистка России Анна Нетребко выступит 28 февраля вместе со своим мужем, народным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым на открытии традиционного Венского бала. Об этом, как сообщает Euronews, объявили на пресс-конференции его организаторы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как ожидается, сначала певица исполнит "Il bacio" Луиджи Ардити, а затем споет дуэтом с Эйвазовым "O soave fanciulla" из оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Это уже третье появление Нетребко на Оперном балу, а для ее супруга это будет премьера.

Кроме того в этом году в центре внимания будет большая световая инсталляция на фасаде Венской государственной оперы.

Ежегодно, начиная с ноября, в течение нескольких месяцев в столице Австрии проходит престижный Бальный сезон. В это время в городе устраивают более трехсот тематических балов. В этом году в мероприятии примут участие 144 пары дебютантов из 13 стран.

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