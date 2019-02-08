Юсиф Эйвазов выступил с первым сольным концертом в Париже - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана, звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов выступил с первым сольным концертом в Париже (Франция). Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на французские СМИ.

Концерт народного артиста Азербайджана был представлен на сцене одного из самых престижных концертных залов Парижа Salle Gaveau.

Концертная программа народного артиста Азербайджана была продумана до мелочей. На вечере прозвучали сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Франческо Паоло Тости и других композиторов, неаполитанские песни. Также в ходе вечера были исполнены романсы выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

За роялем народному артисту Азербайджана аккомпанировал пианист Энрико Реджиоли.

Выступление Юсифа Эйвазова было встречено овациями зрителей.

Отметим, что Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.