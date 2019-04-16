Во Дворце Гейдара Алиева 10 июня в 19.00 меджлис "Ашуг Пери" проведет концерт ашугского искусства. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Дворца.

На вечере выступят заслуженне работники культуры Гюлара Азафлы, Улдуз Сонмез, Солмаз Косаева, Зульфия Ашиглы, Ашуг Самира, поэты Саадат Бута, Гуллю Эльдар Томарлы, Айнур Гафарлы, Тебриза Пунхан, Судаба Иреванлы, Фатима Вяфа, известные ашуги Гёзяль Кельбеджарли, Фатима Гёйчайли, Кямаля Мехеддингызы, Рафига Гёйчайли, Инджи Ширванлы, Хавяр Зянгиланлы, Аида Гюльзар, Афсана Керимли, Хаяла Гарибгызы, Кенуль Гедабейли, Гейча Омюрлу, Вюсаля Гедабейли, Таркай Айна, Наргиля Мехтиева и другие.

Ведущей вечера будет председатель меджлиса "Ашуг Пери" Парвана Зянгезурлу.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Цена билетов 10-30 манатов.

Телефоны для справок (012) 441-21-31

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Отметим, что в 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Искусства азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское творчество, по своей основе являющееся свободным, отличается весьма широким и разнообразным содержанием. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.