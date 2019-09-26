На участие в Международном детском фестивале "Зима-2019" заявки подали 110 детей, сказала сегодня исполнительный продюсер Лейла Зейналова на пресс-конференции, посвященной проекту, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Из 110 детей оргкомитет отобрал 19 самых лучших юных исполнителей. В этом году в фестивале примут участие юные артисты не только из Азербайджана, но и из зарубежных стран. Мы стараемся, чтобы фестиваль с каждым годом был разнообразнее и красочнее. Для третьего фестиваля "Зима" мы готовим яркое шоу", - сказала Зейналова, добавив, что участники фестиваля будут работать в тесном сотрудничестве с известными азербайджанскими артистами, а звезды, в свою очередь, будут обучать их вокалу и делиться опытом.

Гала-концерт третьего Международного детского фестиваля "Зима", проводимого компанией Beat Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, состоится 14 декабря на сцене Дворца Гейдара Алиева. Вести красочное шоу будут телеведущая Лейла Гулиева и хорошо известный по двум предыдущим фестивалям юный артист Руфат Мамедов.

"Зима-2019" удивит и громкими звездными именами - в этом году своими выступлениями фестиваль украсят народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова, заслуженная артистка Севда Алекперзаде и легендарный исполнитель Ильгар Хаял.

"В моей творческой судьбе конкурс сыграл очень большую роль. Я понимаю, какое волнение испытывают все участники фестиваля "Зима". Желаю каждому из них успеха. На протяжении всего этого пути мы будем с ними вместе, будем делить и волнение и радость. Отмечу, что участие в фестивалях и конкурсах важно для каждого артиста, благодаря этим проектам раскрывается и развивается их творческий потенциал", - сказала Айгюн Кязымова.

По словам заслуженной артистки Севды Алекперзаде все участники фестиваля обладают большими творческими способностями.

"В фестивале принимают участие очень одаренные представители молодого поколения. Услышав, как они поют, я была поражена. Очень рада, что в Азербайджане есть столь талантливая молодежь", - добавила Алекперзаде.

"Сегодня с нами будущее азербайджанской эстрадной и классической музыки. Выражаю признательность организаторам за реализацию столь интересного и знакового проекта, раскрывающего творческие способности юных артистов. Фестиваль "Зима" - праздник, и я с удовольствием разделю сцену с юными исполнителями", - подчеркнул Ильгар Хаял.

По словам ведущей фестиваля, руководителя департамента музыкальных, художественных и специальных проектов Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Лейлы Гулиевой, формат фестиваля "Зима" не носит конкурсный характер, и для каждого участника разделить сцену с известными артистами - большой шанс и творческая удача.

"Для меня большая честь третий сезон работать с прекрасными, талантливыми азербайджанскими детьми и видеть, как каждый проект раскрывает одаренных исполнителей. Благодарю команду звезд, которые присоединились к нам. У звезд огромный опыт, который они передадут детям", - сказала, педагог по вокалу, заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова.

Музыкальный продюсер проекта Рустам Рзаев и хореограф Эмин Гусейнов рассказали, что сценический номер каждого участника фестиваля будет зрелищным и запоминающимся.

На пресс-конференции также было отмечено, что в фестивале запланировано участие юных артистов из Украины, Грузии, Турции и Казахстана.

"Зима" - это не песенный и не вокальный конкурс, это - фестиваль, это праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами. В 2019 году всю постановку и съемку будет вести приглашенная из Москвы группа специалистов.

Отметим, что "Зима" с каждым годом становится все ярче, интереснее, масштабнее. Да и участники фестиваля уже громко заявили о себе на различных престижных международных конкурсах. К примеру, группа участников "Зимы-2017" стала победителем международного музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос". Отличился и Рустам Керимов - он стал обладателем специального приза на музыкальном фестивале детского и юношеского творчества San-Remo Junior 2017. А Александр Зазарашвили - участник "Зимы-2018" - выиграл в Украине популярный телевизионный конкурс "Голос. Дети".

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