Во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом прошел концерт известного певца, заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу, организованного при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зрители полностью заполнили зал и встречали овациями исполнителя, который за последние десять лет впервые выступил с соло-концертом.

Выступивший на вечере председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов отметил яркое творчество Ягубу Зуруфчу, его патриотизм и любовь к родной земле. Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность среди народа и стали своего рода символом национально-освободительного движения.

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе (Иран), по национальности - азербайджанец. Он стал известен еще в 7 летнем возрасте, когда исполнил на иранском телевидении популярную в те годы детскую песню

"Джуджялярим". В 11 лет исполнял народные песни и произведения композиторов. В 15 лет впервые выступил на Тебризском национальном телевидении, исполнив азербайджанские песни "Evləri Var Xana-Xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər". В 19 лет стал обучаться на экономическом университете Тегеранского университета, работал музыкантом в Тегеранской опере. После революции в Иране, в 1980 году с семьей эмигрировал в Германию, обучался вокалу в Гамбурге и Маями (США). Всем сердцем и душою он хотел жить в Азербайджане. В 1989 году потряс всех песней "Ayrılıq" (Расставание) о любви и разлуке, которая рассказывает о разделении северных и южных азербайджанцев после русско-иранской войны. Напомним, что в ходе Туркменчайского мирного договора между Россией и Персией 10 февраля 1828 года, Азербайджан был разделён на Южный и Северный Азербайджан. Эта композиция "Ayrılıq" фактически стала визитной карточкой исполнителя. В 2009 году, вернувшись из США, получил гражданство Азербайджана.

Выступление прошло в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. На вечере прозвучали народные песни и авторские композиции Ягуба Зуруфчу.

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