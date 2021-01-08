Фируза Ибадова о Днях поэзии Вагифа

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, восстановление "Дней поэзии Вагифа" и фестиваля "Хары бюльбюль" имеют огромное историческое значение в нашей культуре и искусстве,

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала заслуженная артистка Азербайджана Фируза Ибадова.

"Благодаря нашему народу и доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после почти 30-летней оккупации мы вернули свои территории, и теперь наступает мирное время, а на этих землях будет проходить множество конкурсов и фестивалей с участием представителей многих стран. Это большое счастье для каждого из нас!", - начала беседу Фируза Ибадова.

Еще в 9-летнем возрасте она была ведущей солисткой детского хора "Бяновша" заслуженного деятеля искусств Азербайджана Афсара Джаванширова, который родился в колыбели азербайджанской музыки - Карабахе, в Физулинском районе. Поэтому он воспитывал юные таланты на музыкальных традициях Карабахской школы.

Позднее Фируза Ибадова с успехом выступала на гастролях "Азконцерта" в составе легендарного ансамбля "Дан улдузу", была солисткой Азербайджанского государственного телевидения. Более того, была первой ученицей легендарной исполнительницы, народной артистки Шовкет Алекперовой.

"Мне очень нравились произведения выдающегося поэта и государственного деятеля, визиря Карабахского ханства XVIII века Моллы Панаха Вагифа. Он писал в различных поэтических жанрах, но особое место занимала поэтическая форма - гошма из ашугского творчества, предельно приближенная к народному языку. Стихи Вагифа и сегодня поются ашугами и певцами. В своем творчестве он с большим уважением относился к азербайджанским женщинам, раскрывал их красоту и нежность, воспевал любовь и верность, горечь разлуки и радости встреч. В поздние годы в стихах Вагифа чувствуется философский взгляд на мир, что было также мне по душе. Лирика поэта жизнерадостна, и для нас он остается поэтом любви, красоты и радостей жизни", - отметила Фируза Ибадова.

Певица с 70-х годов прошлого века принимала участие во множестве концертных программах и мероприятиях, особенно в Карабахском регионе, а участие в открытии "Дней поэзии Вагифа" в Шуше осталось самым ярким воспоминанием.

"14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие Мавзолея Вагифа с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева и известных деятелей культуры и искусства. Это было очень значимое событие в жизни республики, а в июле-августе того же года были проведены "Дни поэзии Вагифа". Великий лидер Гейдар Алиев приехал со своей семьей, супругой Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым - ныне нашим любимым президентом, который, как и его отец, всегда с большим уважением и заботой относится к деятелям культуры и искусства. Вначале мы приняли участие на открытии бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван. Среди гостей были видные общественные деятели, представители культуры и искусства - министр культуры Закир Багиров, ковроткач Лятиф Керимов, оперные вокалисты Лютфияр Иманов и Гяндаб Гулиева, исполнители мугама Ариф Бабаев и Теймур Мустафаев, ашуг Адалят Насибов и другие. Затем на равнине Джыдыр-дюзю прошла концертная программа, которую я открыла исполнением народной песни "Бахчада гюлляр". Среди мастеров искусств я была самой молодой, для меня было большой честью открывать концерт. Было множество ярких выступлений. Особенно запомнилось трогательное дуэтное выступление, тогда ещё молодых, Амалии Панаховой и Алиаббаса Гадирова, которые представили отрывок из пьесы Самеда Вургуна "Вагиф", посвященной судьбе Моллы Панаха Вагифа. А в заключении, когда выступала Зейнаб Ханларова со своим ансамблем, неожиданно пошел ливень с градом. Но никто и не собирался прятаться от капризов природы, напротив, все было так красиво на фоне прекрасных гор и атмосферы Шуши, что даже символизировало потрясающее завершение праздничного вечера. Дни поэзии Вагифа продолжались на протяжении недели, весь город Шуша был наполнен поэтическим духом, было множество выступлений молодых талантов - исполнителей, музыкантов, поэтов, писателей, литераторов, чтецов, гостей из других республик. Это был большой праздник поэзии. И в последующие годы я с большим удовольствием принимала участие в "Днях поэзии Вагифа"",- сказала Фируза Ибадова.

С мая 1989 года стал проводиться международный фестиваль "Хары бюльбюль" с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР, считавшийся одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире. На протяжении трех лет концертные программы проходили в Шуше, Агдаме, Барде, Агджабеди и Баку. На этих мероприятиях Фируза Ибадова, которая уже стала известной, была почетной гостьей и выбирала молодые таланты. И предстоящие "Дни поэзии Вагифа" и фестиваль "Хары бюльбюль", на которых вновь раскроются молодые таланты и покажут свое мастерство именитые артисты, станут яркими событиями в истории культуры Азербайджана.