Подготовлена виртуальная выставка под названием "Кяльбаджар освобожден!"
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По случаю освобождения Кяльбаджарского района от оккупации сотрудники Национальной библиотеки подготовили виртуальную выставку под названием "Кяльбаджар освобожден!".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в библиотеке, на виртуальной выставке представлены официальные документы, издания об истории, природе и природных ресурсах Кяльбаджара, статьи, опубликованные в СМИ, а также фотографии, передает Day.Az.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут пройти по ссылке http://anl.az/el/vsb/kelbecer_azaddir!/index.htm.