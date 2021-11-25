https://news.day.az/culture/1407964.html Подготовлена виртуальная выставка под названием "Кяльбаджар освобожден!"
Подготовлена виртуальная выставка под названием "Кяльбаджар освобожден!"
По случаю освобождения Кяльбаджарского района от оккупации сотрудники Национальной библиотеки подготовили виртуальную выставку под названием "Кяльбаджар освобожден!".
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в библиотеке, на виртуальной выставке представлены официальные документы, издания об истории, природе и природных ресурсах Кяльбаджара, статьи, опубликованные в СМИ, а также фотографии, передает Day.Az.
Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут пройти по ссылке http://anl.az/el/vsb/kelbecer_azaddir!/index.htm.
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