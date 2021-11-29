В Баку пройдет концерт камерного оркестра

Сын первого короля объединенной Италии Виктора Эммануэля герцог Амадео де Аоста I недолго, с 1870 по 1873 годы, был королем Испании, но отрекся от трона и вернулся в Италию. Причины отречения были вызваны социальным кризисом в стране. 18 января 1890 года он умер. Потрясенный смертью Амадео еще молодой в то время композитор Джакомо Пуччини за одну ночь сочинил посвященное ему произведение для струнного квартета в стиле элегии, которое назвал Crisantemi (Хризантемы).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эта композиция впервые прозвучит в Баку в рамках вечера классической музыки Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Концерт начнется в 19.00 второго декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

На вечере также впервые прозвучит композиция Эрманно Вольфа-Феррари "Serenade", будут исполнены произведения Георга Генделя "Concerto grosso", op.6 No.10, Ясуси Акутагава "Triptyque", Васифа Аллахвердиева "Музыка для струнного оркестра" и Джейхуна Аллахвердиева "Мисри".

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