Азербайджанский художник проводит Дни открытых дверей в своей мастерской

Художник Эльшан Караджа проводит Дни открытых дверей в своей мастерской.

Соответствующей информацией поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.

"С 5 по 12 декабря, любой желающий может зайти к художнику в гости.

Адрес: улица Истиглалият, 31. Приходите с 15:00 до 21:00", - говорится в публикации.