https://news.day.az/culture/1412173.html Азербайджанский художник проводит Дни открытых дверей в своей мастерской
"С 5 по 12 декабря, любой желающий может зайти к художнику в гости.
Азербайджанский художник проводит Дни открытых дверей в своей мастерской
Художник Эльшан Караджа проводит Дни открытых дверей в своей мастерской.
Соответствующей информацией поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.
"С 5 по 12 декабря, любой желающий может зайти к художнику в гости.
Адрес: улица Истиглалият, 31. Приходите с 15:00 до 21:00", - говорится в публикации.
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