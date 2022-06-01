В Болгарии поставлен балет «Тысяча и одна ночь» композитора Фикрета Амирова

31 мая в Софийском театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией был поставлен балет "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в гала-вечере балета, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия, приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица Болгарии, представители дипломатического корпуса в этой стране, многочисленные гости.

Выступая на открытии вечера, министр Джейхун Байрамов отметил, что первой демократической республикой на мусульманском Востоке была Азербайджанская Демократическая Республика, провозглашенная в 1918 году, наша страна восстановила независимость в 1991 году и за три десятилетия прошла большой путь развития. Он сказал, что Азербайджан всегда привержен традициям мультикультурализма и представленный сегодня балет является примером мультикультурализма как совместного проекта азербайджанских и болгарских деятелей искусств.

Поздравив Азербайджан с Днем независимости и 30-летием установления дипломатических отношений, министр Т.Генчовска сказала, что организация балетного гала-вечера также способствует развитию двусторонних отношений в сфере культуры.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула, что Фикрет Амиров, 100-летие которого отмечается, был гениальным композитором не только Азербайджана, но и всего тюркского мира, отметила важность гала-вечера балета с точки зрения популяризации тюркской культуры.

Болгарские артисты подарили зрителям незабываемые впечатления от балета, хореографом которого был Эльдар Алиев, а дирижером Эйюб Гулиев.