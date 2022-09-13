В Шуше прошла церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Бюльбюль -125"

В Шуше состоялись выступление финалистов и церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Бюльбюль -125" среди ханенде и инструментальных исполнителей мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской национальной консерватории.

Проект реализован в рамках "Года города Шуша" и посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля. Организаторы - министерство науки и образования, министерство культуры Азербайджана, Азербайджанская национальная консерватория, Фонд Бюльбюля и Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля.

Отборочные туры были проведены в Баку, в них приняли участие более сорока ханенде и инструменталистов (тар, кяманча, балабан, ганун) от 17 до 25 лет, каждый из которых представил выступление (примерно в течение 10 минут), отражающее богатство и разнообразие традиционного музыкального наследия Азербайджана. В состав жюри под председательством ректора Национальной консерватории, народного артиста Сиявуша Керими вошли известные музыканты.

Заключительный вечер и церемония награждения победителей состоялись 9 сентября в Доме-музее Бюльбюля в Шуше. В мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, народные артисты Полад Бюльбюльоглу и Сиявуш Керими, другие деятели культуры и представители общественности.

Была представлена концертная программа финалистов конкурса и студенческого оркестра Национальной консерватории, исполнены произведения из репертуара Бюльбюля. Полад Бюльбюльоглу исполнил в концертной программе произведение "Dilin can incidəndir".

Обладателем Гран-при стал Вагиф Тахмазов. Первое место занял Балоглан Гафаров, второе - Гусейн Гулиев, третье - Атлас Мехтиева, Фидан Заманзаде, дипломов удостоены Фарид Иманлы, Гусейн Нагиев, Севда Джабраилзаде и Рашид Бейлярли.

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