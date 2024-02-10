В Узбекистане изучают культуру и литературу Азербайджана

По инициативе и проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в Центре азербайджанской культуры и литературы имени Гусейна Джавида, открытом в Нукусском государственном педагогическом университете имени Ажинияза Республики Каракалпакстан Узбекистана, организованы семинары по теме культуры и литературы Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

На семинаре состоялся обмен мнениями о культурных и литературных связях между Азербайджаном и Узбекистаном, литературных связях между Низами Гянджеви, Алишером Навои и Мухаммадом Физули, поэтами, создавшими произведения под влиянием их творчества.

Директор Центра азербайджанской культуры и литературы имени Гусейна Джавида Феруза Саламова проинформировала студентов о реализуемых в последнее время проектах в направлении узбекско-азербайджанских культурных и литературных связей. Она выступила с докладом об изданиях по азербайджанской литературе, подаренных АКЦ Центру, был обсужден ряд интересных книг, издания были представлены студентам.

Следует отметить, что в Центре азербайджанской культуры и литературы имени Гусейна Джавида постоянно организуются лекции и семинары по азербайджано-узбекским литературным связям, а также проводятся открытые занятия, посвященные общим ценностям двух народов.

В Центре создана мини-библиотека по Азербайджану, здесь читателям представлены издания на азербайджанском и узбекском языках, посвященные истории, культуре, литературе Азербайджана, жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, экономическим, политическим и культурным достижениям Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

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