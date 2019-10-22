В строительном секторе Азербайджана, в частности в сфере производства строительных материалов наблюдается значительный рост. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на открытии 25-й Азербайджанской международной строительной выставке "Baku Build" 2019.

Замминистра отметил, что за последние пять лет производство строительных материалов в Азербайджане увеличилось на более чем 70 процентов. "Это хороший показатель, подтверждающий высокую динамику роста в этой приоритетной сфере экономики. За этот же период 17 азербайджанских строительных компаний получили инвестиционные документы, что также является позитивным результатом", - сказал замминистра. Сафаров отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию ненефтяного сектора экономики и прилагаются серьезные усилия на государственном уровне для развития строительного сектора и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Отметим, что для участия в выставке "Baku Build" 2019 в Баку прибыло свыше 200 строительных компаний из 23 стран мира. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers, при поддержке Агентства малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Государственного Комитета градостроительства и архитектуры, а также министерства экономики Азербайджана.

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