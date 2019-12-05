В рамках выставки Bakutel 2019 между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством связи и информатизации Беларуси подписан межгосударственный меморандум при помощи электронной подписи, сообщает Trend со ссылкой на минтранспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Меморандум отражает взаимное признание электронных подписей между субъектами бизнеса. Документ с азербайджанской стороны подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, c белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган.

Отметим, что этот электронный меморандум, подписанный посредством электронной подписи, является первым не только в Азербайджане и Беларуси, но и в странах СНГ в целом.

Электронное подписание документов было осуществлено с помощью системы документооборота AzDoc, разработанной местными экспертами, работающими в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Взаимное признание электронных подписей между государствами создаст условия для развития отношений между гражданами, субъектами бизнеса и государственными структурами на новом уровне. Это также приведет к повышению рейтинга Азербайджана в международных отчетах.