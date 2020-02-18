Между Центральной Азией и Европой могут быть созданы новые логистические цепочки, проходящие через Азербайджан и Латвию, сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан является ключевым пунктом транспортного коридора Восток-Запад.

"Для Латвии развитие этого коридора играет очень важную роль в контексте обеспечения выхода из южной части Европы в северные страны через Украину, Беларусь и порты Латвии. Мы активно развиваем сотрудничество с Китаем в транспортной сфере и считаем, что инициатива "Один пояс, один путь", а также другие логистические маршруты в Евразии могут открыть новые возможности для транзитных коридоров между Латвией и Азербайджаном", - сказал посол.

Говоря о транспортном потенциале Латвии, Гаранчс отметил, что три больших незамерзающих порта - Рига, Вентспилс и Лиепая - дают возможность для быстрого распределения различных видов товаров в регионе Балтийского моря в течение года.

"Они подходят для различных видов товаров - нефти, нефтепродуктов, металлов, продукции машиностроения, пластмассовых и химических продуктов, а также овощей, фруктов, чая, хлопка, текстильных изделий, сельскохозяйственной продукции. Менее чем за 24 часа мы можем обеспечить доставку товаров из этих портов в другие страны Балтии, Стокгольм, Хельсинки и Варшаву, а за 48 часов можно охватить всю Северную Европу. Новые логистические цепочки между Центральной Азией и Европой могут развиваться также через Латвию и Азербайджан", - заключил он.