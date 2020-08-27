Сотрудничество России и Азербайджана выдержало испытание пандемией

Пандемия и другие проблемы, терзающие мир с начала 2020 года, ударили по всем. Наблюдается серьезный спад самых передовых экономик, торможение крупных проектов, нервозность в международных отношениях.

О том, насколько глобальные проблемы затронули российско-азербайджанские экономические связи, мы побеседовали с доктором экономических наук, профессором СПбГУ Станиславом Ткаченко.

Первый удар пандемии по экономикам Азербайджана и России был нанесен еще в марте 2020 года, пострадавшими оказались нефтегазовая, туристическая и транспортно-логистическая сферы. Резкое падение цен на нефть вкупе с заметным сокращением числа работающих буровых вышек привело к экономическому спаду в нефте- и газодобывающих странах (России, Казахстане, Азербайджане). Закрытие границ и карантины заморозили туризм и значительно сократили деловые контакты между государствами, поэтому все игроки указанных сегментов рынка как в Азербайджане, так и в России оказались в числе пострадавших.

Снижение уровня потребления широких слоев населения (невозможность приобретать привычные продукты из-за снижения доходов) привело к тому, что многие ориентированные на выпуск товаров широкого потребления отрасли также почувствовали на себе влияние кризиса. В такие времена обычная реакция потребителей - покупать меньше и предпочитать более дешевые (менее качественные) товары. Те производители, кто вовремя учел это изменение, возможно, ничего не потеряли или даже выиграли от кризиса и решительных мер органов власти в Азербайджане и России. Но в целом среди очевидных бенефициаров нынешнего кризиса можно назвать лишь компании сферы информационно-коммуникационных технологий, сервисы по доставке продуктов и товаров, а в течение летнего сезона также компании, ориентирующиеся на внутренний туризм.

Несмотря на потрясения для наших экономик, экономическое сотрудничество России и Азербайджана развивается в самых разных сферах, уже создана огромная инфраструктура, которая в целом выдержала испытание пандемией. В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены около 600 российских государственных и частных компаний, действующих не только на юге России, но практически во всех ее регионах. У 18 российских регионов имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном, регулярно проводятся азербайджано-российские региональные форумы. Поэтому дело за инициативой, которую должны проявить бизнесмены двух стран. Драйверами нового этапа роста экономических связей станут общий подъем национальной экономики после неизбежного в 2020 спада ВВП в двух наших странах, а также крупные инвестиционные проекты, позволяющие поднять производственную кооперацию двух стран на качественно новый уровень: сборка грузовых автомобилей ГАЗ, фармацевтика, обслуживание вертолетной техники и другие.

Взаимные инвестиции играют в развитии экономического сотрудничества особую роль. Без инвестиций невозможно не только расширение экономических связей, но и поддержание имеющегося уровня двусторонних отношений на определенном уровне. Промышленный, аграрный и транспортно-логистический потенциал Азербайджана огромен, и именно в эти области уже вкладываются огромные российские инвестиции, в нынешнем году уже превысившие пять миллиардов долларов. Такие вложения помогают сформировать взаимное доверие, позволяют бизнесу накопить опыт работы с партнерами, сформировать новые технологические цепочки положительной взаимозависимости.

Что касается многосторонних форматов экономического сотрудничества, то для России наибольшее значение сегодня имеют Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Азербайджан не входит в эти структуры, предпочитая регулировать свои внешнеэкономические связи на двусторонней основе, а также в рамках ясных проектов, как промышленных, так и инфраструктурных (нефте- и газопроводы через Грузию в Турцию, транспортный коридор Север-Юг и т.д.). Поэтому институционализация сотрудничества наших двух стран в многостороннем формате пока незначительная.

Главное и самое перспективное направление взаимодействия - Каспийский регион. На настоящий момент наиболее острые вопросы правового статуса Каспийского моря решены. Поэтому есть все возможности для пятерки прибрежных государств создать на его берегах пространство мира, сотрудничества и процветания. Это масштабная задача, над которой дипломатам и бизнесу предстоит работать в ближайшие годы.

Лейла Таривердиева