Россия может помочь Азербайджану в защите экспортных трубопроводов

"Наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера", - заявил в ходе визита в Баку министр обороны России Сергей Шойгу.

Из-за пандемии горизонты военного сотрудничества наших стран несколько сузились, однако Россия и Азербайджан, если не в этом году, то в следующем обязательно все наверстают, считает российский министр.

О целях и задачах приезда главы оборонного ведомства России в Баку и перспективах военно-технического взаимодействия двух стран мы побеседовали с российским военным экспертом, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Визит связан с открытием морской части международных армейских игр, однако у него имеется очень важная собирательная часть, сказал российский эксперт.

Появилась возможность встретиться и переговорить по широкому кругу проблем. Включая ситуацию, связанную с недавними боевыми действиями на азербайджано-армянской государственной границе, причиной которых стала вооруженная провокация Армении.

Думаю, азербайджанская сторона сумела в полном объеме представить необходимую информацию министру обороны России и обсудить все моменты для объективной и сбалансированной позиции Москвы относительно обстоятельств случившегося.

Понятно, что Азербайджан стоит перед выбором дальнейших путей модернизации Вооруженных сил за счет закупки современных видов вооружений. В первую очередь, высокоточных. Здесь, я думаю, возможности, которые может предоставить Азербайджану Россия, очень широки.

В Москве сейчас проходит форум "Армия-2020", на котором представлены новейшие достижения военно-промышленного комплекса России. Безусловно, большая часть представленных образцов может в практическом плане заинтересовать Азербайджан. Я думаю, что разговор в Баку шел и об этом - обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества и новых оружейных контрактов.

И, наконец, нашим странам надо двигаться вперед. На мой взгляд, формат российско-азербайджанского военного сотрудничества может быть расширен за счет проведения совместных полноценных маневров, отработки задач в широком спектре, допустим, касательно обеспечения военной безопасности на Каспии.

Полагаю, что сегодня перед Азербайджаном вплотную стоит вопрос защиты объектов нефтегазовой инфраструктуры. Он стал еще более актуален в связи с прозвучавшими из Еревана заявлениями и стремлением Армении в ходе недавней провокации оказать давление на Баку. Следует учесть, что боевые действия имели место в районе, где проходят нефтегазопроводы, по которым Азербайджан экспортирует энергоресурсы. Для защиты критически важных объектов нефтегазовой инфраструктуры необходима надежная эффективная система противовоздушной и противоракетной обороны. Думаю, здесь России есть что предложить Азербайджану. Эти предложения могут быть весьма интересными и многообещающими с точки зрения интересов Баку.

В любом случае, отношения сотрудничества, стратегического партнерства будут продолжаться. Они не подвержены политической или какой-либо иной конъюнктуре. Россия видит в Азербайджане предсказуемого и эффективного партнера, стратегического союзника. И визит Шойгу в Баку - вклад в укрепление этого сотрудничества и партнерства.

Лейла Таривердиева