Истанбул Мейхане: национальные блюда, специально подобранная музыка и атмосфера стамбульского праздника

В Истанбул Мейхане с национальными блюдами и напитками, где играет специально подобранная для таких мест музыка, шоу и танцоры, вы с головой погрузитесь в атмосферу стамбульского праздника. Я расскажу о культуре употребления ракы, особенностях турецких блюд, а также в целом о ресторане.

Ракы

Каждый, кто хоть раз бывал в Турции знает, что традиционный напиток - ракы - имеет священный статус. Наверное, он лечит, но не тело, а скорее - душу. Крепкому виноградному напитку, приправленному анисом, дали 2 поэтических названия, соответствующих разным стадиям знакомства с ракы: "львиное сердце" - после нескольких глотков, вы, по легенде, должны стать храбрее, "капли датского короля" - за схожий с аптечным вкус и аромат

Что вас ожидает?

Безусловно, знакомство с ракы невозможно представить без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым! Гуляния будут сопровождаться турецкой музыкой в исполнении группы музыкантов, а закончатся зажигательными шоу и танцами.

Как только вы садитесь за стол, вам сразу же наливают стакан воды и подают свежевыпеченный хлеб. В традиционных турецких ресторанах еда начинается с большого выбора холодных закусок, которые называются "мезе" ("meze").

• В процессе ужина вам расскажут, почему в ракы не кладут лед и что такое шалгам, каковы застольные правила ракы, почему его пьют именно с рыбой и специальными закусками, и какую рыбу лучше выбрать на ужин. А также историю и особенности национальных блюд.

• Вы увидите красочные интересные шоу и познакомитесь со старинными песнями, которые так и называются - музыка для ракы.

• И, конечно, обязательно попробуете море аппетитных закусок, как рыбных, так и овощных - на любой вкус: фава (пюре из бобовых с укропом), пилаки (фасоль в оливковом масле) и хайдари (йогурт с чесноком, мятой и специями). Все это подается на общих больших тарелках. Устоять перед этим гастрономическим разнообразием невозможно!

• А далеко за полночь мейхане превращается в горячую вечеринку с танцами - весело! Для вас это отличная возможность познакомиться с турецким народом и его вековыми традициями развлечений изнутри.

Мой совет: если хотите попробовать вкуснейший рахат лукум, пахлаву и кюнефе, приготовленные нашими поварами, специально для вас привезенными из Турции, то выбрав нас, вы сделаете правильный выбор.

Пользуясь нашими всеми возможностями и дружной командой, мы предлагаем вам наивкуснейшие блюда турецкой кухни.

Барыш Кая, занимающий должность управляющего в Истанбул Мейхане, родился в Анталье, получил профессиональное образование в сфере гостеприимства и туризма, где успешно работал долгие годы, в том числе и в Азербайджане - до старта работы над проектом Истанбул Мейхане он на протяжении 5 лет работал на ведущих позициях в мировых пятизвездочных отелях. А до пандемии являлся генеральным менеджером Ramada By Wyndham в Баку.

Кая рассказывает, что культура мейхане пришла в Османскую империю из Византии - она имеет многовековую историю и традиции, но все это время мейхане являлось местом развлечения с лучшими напитками, музыкой и едой. Не станет исключением и Истанбул Мейхане в Баку.

Такой формат был избран неспроста - уже в самом слове "мейхане", состоящем из слов "вино" и "дом", заложено очень многое.

"В мейхане ходят не только поесть и выпить, но и поболтать", - продолжает Барыш Кая, отмечая, что в мейхане есть свои правила и своеобразный этикет, которые любят и которые интересны многим, поэтому и решено было привнести культуру мейхане в братский для Турции Азербайджан.

По словам Кая, мейхане в Баку ничем не будет отличаться от стамбульского, концепция та же, но сервис станет еще лучше, так как в команде Истанбул Мейхане собраны лучшие турецкие профессионалы.

"К примеру, наш повар Наджиб уста готовил множество специальных блюд для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других турецких высокопоставленных чиновников. В Баку он прилетел со своей командой, которая познакомит гостей с лучшими блюдами и новыми деликатесами Турции", - рассказывает Барыш Кая.

Истанбул Мейхане - это больше, чем просто мейхане, так как заведение будет состоять из трех частей:

1. Истанбул Мейхане Топкапы

При посещении Стамбула вы не сможете пропустить Топкапы - главный дворец Османской империи. Сейчас дворец Топкапы один из крупнейших по площади музеев в мире. В одном из дворов Топкапы правители любили поужинать и встретить закат. В Топкапы есть место для любования цветами с названием, не требующим перевода Sofa koshku. Эту атмосферу мы создали и в нашем зале под названием "Топкапы".

2. Истанбул Мейхане Таксим

Так как Таксим - это площадь в центральной части Стамбула, то наш центральный зал тоже называется "Таксим". Место массовых гуляний как местного населения, так и туристов. На Таксиме часто проводятся торжественные мероприятия, банкеты, шоу-программы.

3. Истанбул Мейхане Кыз кулеси

Девичья башня является одним из самых известных символов Стамбула.

Как и в нашем зале, в башне на вершине есть открытый балкон, с которого открывается великолепный вид.

В легенде о башне рассказывается о несчастной любви простого юноши Леандра и служительницы храма Афродиты, красавицы по имени Геро. Конечно, жрицам храма любви самим не полагалось знакомиться и влюбляться в мужчин. Но сердцу, как известно, не прикажешь. Вот так и произошло с Геро. На одном из празднеств, посвященных богине любви, она встретила Леандра и влюбилась в него. Молодой человек тоже полюбил красавицу всей душой. Нарушая запреты, влюбленные стали встречаться тайно. Для этого они придумали специальный условный знак. В подходящее для встречи время Геро зажигала большой, яркий фонарь и ставила его в оконный проем на самом верху башни. Леандра, дождавшись заветного огонька, тут же приплывал к возлюбленной на свидание.

К сожалению, однажды их тайна раскрылась. О встречах узнал верховный жрец храма и решил избавиться от назойливого юноши. Но сделать это нужно было хитро. И жрец придумал коварный план. В день, когда Геро в очередной раз зажгла фонарь, он вызвал девушку к себе, а своим помощникам приказал погасить огонь. Леандро не сумел в ночной тьме отыскать дорогу к башне, и его лодка разбилась о скалы. Узнав о смерти юноши, Геро не смирилась с потерей и бросилась с вершины башни в морскую пучину. В память об этой истории мы решили назвать наш зал Девичья башня - - в котором вы можете увидеть этот легендарный фонарь.

Мы здесь ради ваших самых незабываемых впечатлений!

Для желающих посетить Истанбул Мейхане,

Мы находимся по адресу: улица Джейхун бека Гаджбейли, 14

Телефонные номера для резервации: (050) 600-99-19, (050) 600-99-29

Наша страница в İnstagram: @istanbulmeyhane_baku