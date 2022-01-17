Названы подешевевшие товары в Азербайджане

В Азербайджане названы подешевевшие в декабре 2021 года продукты питания, передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, в декабре прошлого года в Азербайджане было зафиксировано снижение цен на апельсины, лимоны, хурму, киви, капусту и морковь.

Также в декабре прошлого года в Азербайджане было зафиксировано снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем в основном на такие непродовольственные товары, как мобильные телефоны.

Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары зафиксировано не было.