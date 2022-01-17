https://news.day.az/economy/1427615.html Названы подешевевшие товары в Азербайджане
Названы подешевевшие товары в Азербайджане
В Азербайджане названы подешевевшие в декабре 2021 года продукты питания, передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
По данным ведомства, в декабре прошлого года в Азербайджане было зафиксировано снижение цен на апельсины, лимоны, хурму, киви, капусту и морковь.
Также в декабре прошлого года в Азербайджане было зафиксировано снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем в основном на такие непродовольственные товары, как мобильные телефоны.
Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары зафиксировано не было.
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