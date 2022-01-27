В Карабахе началось строительство и восстановление автодорог

На освобожденных территориях Азербайджана началось строительство и восстановление 9 из 13 автодорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова на мероприятии на тему "Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане".

"Министерство цифрового развития и транспорта построило свою деятельность в соответствии с национальными приоритетами, чтобы способствовать возвращению на освобожденные от оккупации территории, обеспечению роста конкурентоспособной экономики и, конечно же, формированию конкурентоспособного человеческого капитала и современных инновационных инструментов. В настоящее время на освобожденных территориях началось строительство и восстановление девяти из 13 автодорог", - сказала Бадалова.

По ее словам, необходимо особо отметить строительство автодорог и тоннелей между Гёйгелем и Кяльбаджаром, Кяльбаджаром и Лачином, участка трассы Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан.

"Эти проекты очень важны как со стратегической точки зрения, так и с точки зрения туризма. Что касается строительства железных дорог, то начались работы по строительству железнодорожной линии Барда-Агдам, проектирование ее второго участка. Ведутся проектные работы по железным дорогам Физули-Шуша и Горадиз-Агбенд. Для железной дороги на территории Кяльбаджарского района также подготовлены концептуальные проекты, ведутся технические работы. Кроме того, по графику идут работы по строительству инфраструктуры для воздушного транспорта", - сказала советник.

Она также сообщила, что идет подготовка к началу строительства Зангиланского международного аэропорта и аэропорта в городе Лачин.

"Вместе с ICAO и Международной ассоциацией воздушного транспорта принимаются необходимые меры для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию этих аэропортов. Проекты по восстановлению транспортной инфраструктуры также расширят транзитные возможности региона и Азербайджана в контексте строительства Зангезурского коридора. Зангезурский коридор обеспечит прямое сухопутное сообщение с Нахчываном, а также сформирует кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой", - сказала Бадалова.

По ее словам, в целях регулирования доступа автомобильных перевозчиков на рынок международных грузоперевозок, предотвращения монополизма, повышения профессионализма перевозчиков и водителей, улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах уже подписан соответствующий меморандум с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана для распространения бланков разрешений для международных перевозок.

"Одной из основных целей этого документа является обеспечение прозрачного распределения бланков разрешений", - добавила она.